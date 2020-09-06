ÖZERSAY: 10 GÜN ÖNCE ÖNERDİĞİMİZ NOKTAYA GELİNMESİ SEVİNDİRİCİDİR

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklanan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu.

ÖZERSAY: 10 GÜN ÖNCE ÖNERDİĞİMİZ NOKTAYA GELİNMESİ SEVİNDİRİCİDİR
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 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklanan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Özersay, “10 gün önce ülkeye girişlerde kısa süreli karantina uygulaması önermiştik ama o gün kabul görmemişti ve Bakanlar Kurulu kararı alınamamıştı. Şimdi sağlık kurulunun da ısrarıyla 7 günlük karantina noktasına gelinmesi sevindiricidir.” Dedi.

Özersay, “gerek dünyada gerekse Türkiye’de günlük vaka sayılarının önemli ölçüde artmış olması, okullarımızın açılıyor olması ve kış girişinde bulunmamız bu ilave tedbirleri almamızı zorunlu kılmıştır.” Ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2020, 10:13
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