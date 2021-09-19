Özer Hurmacı, eşinden "Astroloji haritası" gerekçesiyle boşanıyor!

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda forma giydikten sonra bu sezon kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı’nın evliliği sona eriyor. Gerekçe ise astroloji haritası.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Trabzonspor’da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı’yla evlenen Hurmacı, 1 Eylül’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açtı.



"SEN BENİ ALDATIYORSUN"

Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde “Sen, beni aldatıyorsun” diye baskı kuruyordu.



Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor’a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum’a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi. Çiftin arasındaki iletişimsizlik ayrı yaşadıkları dönemde daha da arttı. Eşiyle ilgilenmeyen Mihriban Hurmacı, çocuklarını da ihmal ediyordu. Bu durum Özer Hurmacı için evliliği çekilmez hale getirdi.



Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi.