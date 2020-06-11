Özel sektörün isyanı panolarda: "3 aydır açız..."

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yolu üzerinde bulunan bir reklam panosuna asılan pankart dikkat çekti.

"Bir özel haber çalışanı" imzasıyla asılan yazıda "Bunun adı gasp değil mi? Yıllarca yatırdık, verilen: 1500. 3 aydır açız" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik önlemi almadan reklam panosunun üzerine çıkan 3 kişinin yapıştırdığı yazının, kiralanarak asıldığı mı yoksa bir eylem şekli mi olduğu bilinmiyor.

Söz konusu panoyu gören vatandaşlar, "Eylemler reklam panolarına da taşındı" yorumu yaptı...

Kıbrıs Postası