Özel sektörün isyanı panolarda: "3 aydır açız..."

Özel sektörün isyanı panolarda: "3 aydır açız..."
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Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yolu üzerinde bulunan bir reklam panosuna asılan pankart dikkat çekti. 

"Bir özel haber çalışanı" imzasıyla asılan yazıda "Bunun adı gasp değil mi? Yıllarca yatırdık, verilen: 1500. 3 aydır açız" ifadelerine yer verildi. 

Güvenlik önlemi almadan reklam panosunun üzerine çıkan 3 kişinin yapıştırdığı yazının, kiralanarak asıldığı mı yoksa bir eylem şekli mi olduğu bilinmiyor. 

Söz konusu panoyu gören vatandaşlar, "Eylemler reklam panolarına da taşındı" yorumu yaptı...

Kıbrıs Postası

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