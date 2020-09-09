Özel eğitim ve kreşler hariç tüm okullar 1 Ekim’e kadar kapalı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 9 Eylül tarihli toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlardan en çok dikkat çekeni ise, “Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi” kararı oldu.

Alınan kararlar şöyle açıklandı: