Özel bir hastanede polis memurlarına özel PCR testi imkanı

Lefkoşa’da bulunan özel bir hastane, polis teşkilatında artan vakalar nedeniyle PCR testi yaptırmak isteyen polis memurlarından ücret alınmayacağını açıkladı.

Özel bir hastanede polis memurlarına özel PCR testi imkanı
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Lefkoşa’da bulunan özel bir hastane, polis teşkilatında artan vakalar nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Hastane yönetimi tarafından Koronavirüs vakalarının hızlı tespiti için 6 ile 13 Şubat tarihleri arasında polislere yapılacak olan PCR testlerinden ücret alınmayacağı belirtildi.

Hastane açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu dönemde canla başla bizlerin korunabilmesi için çalışan değerli polis teşkilatımızda artış gösteren Covid-19 vakalarının hızlı tespiti için 6-13 Şubat tarihleri arasında polislerimizden PCR testleri için ücret alınmayacaktır. Sizlere ve emeklerinize minnettarız.”

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