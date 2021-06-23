Özdil Nami: Fuat Oktay’ KKTC’nin iyiliğini istiyorsa, önce seçimlere müdahil olmaktan vazgeçsin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, Başbakan Ersan Saner ve TC Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay'ın bir araya geldiği toplantının ardından Oktay'ın yaptığı basın açıklamasında, "Kendi ayakları üzerinde duran, haklarını koruyabilen, güçlü, bağımsız üreten bir KKTC için çalışmaya ve desteğe devam edecekleri" yönündeki ifadelerini işaret ederek, "Oktau KKTC’nin iyiliğini istiyorsa, önce seçimlere müdahil olmaktan vazgeçmesi gerek" dedi.

Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Oktay iyiliğimizi istiyorsa önce seçimlerimize müdahil olmaktan vazgeçer, sonra TL'nin bize verdiği zararı telafi eder, sonra da Kıbrıs'da BM zemininden başka yol olmadığını bildiğin dürüst şekilde açıklar. E Saner için yoruma gerek yok, barış ne demek onu bir öğrensin sonra.."