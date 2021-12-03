Özdil Nami, erken genel seçimde aday değil!
CTP Milletvekili Özdil Nami, erken genel seçimde aday olmayacağını söyledi. Nami, "Alanı yeni isimlere bırakmak lazım" dedi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, yapılacak erken genel seçimde aday olmayacağını söyledi. Nami, konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na konuştu.
"KAN DEĞİŞİMİ GEREKİYOR"
Siyasette 18 yılı doldurduğuna işaret eden Nami, kan değişimi gerektiğini ifade etti. Kan değişiminin faydalı olacağına inandığını belirten Nami, "Alanı yeni isimlere bırakmak gerekiyor" dedi.
Nami, toplumu ilgilendiren konularda, görüşlerini ifade etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.