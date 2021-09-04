Özcay Korel Kutgün vefat etti

Gazimağusa’da yaşayan 62 yaşındaki Özcay Korel Kutgün dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti…

Gazimağusa’da yaşayan 62 yaşındaki Özcay Korel Kutgün Namık Meydanı’nda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Özcay Korel Kutgün’ün Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün saat 16:00 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıkladı,

ANİ GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

Bu arada 1 Eylül tarihinde, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tuzla’da sakin 76 yaşındaki Zehra Çiftçioğlu’na yapılan otopsinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Polis Soruşturması devam etmektedir.