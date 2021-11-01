Ozanköy'de yangın sonrası sok eden detay

Girne - Ozanköy’de, dün gece saat 23.00 sıralarında, Çatalköy Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Paul Arabacı’ya ait 36 numaralı ikametgahın ikinci katında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgahın salon kısmında kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre ölü olarak bulunan şahsın kimlik tespit çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

Yangında ayrıca ikametgahın salon ve mutfak kısmı tamamen, 2 yatak odası ise kısmen yanarak hasar gördü.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 12:09