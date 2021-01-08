Otopsi tamamlandı, Eralp Çobanoğlu serbest kaldı

Kıbrıs Postası

Geçitkale'de yaşanan aile faciasında hayatını kaybeden Çınar, İbrahim ve Bengü Çobanoğlu'nun otopsisi tamamlandı.

Ailesinin hayatını kaybetmesi sonucu polis tarafından gün boyu sorgulanan ailenin hayatta kalan tek aile bireyi 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu otopsi raporu ve temin edilen bazı raporlarda suça bağlayıcı bir unsur tespit edilmeyerek serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, tabanca tetiğinde 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun el izi ve tabancada boğuşmayı gösteren karışık izler tespit edildi.

Otopsi sonuçları ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 22:29