Otopsi sonucu hala belli olmadı

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak 7 gün daha tutukluluk süresi alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, olguları aktardı. Polis, 05.06.2020 tarihinde 02.00- 17.50 saatleri arasında Gönyeli’de Şehit Hasanbuba Sokak Ayza Apartmanı Daire 4 adresinde misafir olarak kalmakta olan Mağusa’da sakin Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin ikametgahın yatak odasında, konu evde ikamet etmekte olan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar tarafından hareketsiz bir şekilde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, olay yerinde gelen 112 acil serviste görevli sağlık ekibi tarafından müteveffaların cesetleri üzerinde yapılan muayenelerinde ölü olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin cansız bedenlerinin otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi.

Polis, zanlının kan ve idrar örneği vermediğini söyleyerek, zanlının olay günü 01.00 ile 06.00 saatleri arasında müteveffalarla birlikte olduğunu ve alınan birçok ifadede evden sesler yükseldiğinin duyulduğunu belirtti.

Polis, müteveffalara otopsi yapıldığını, üzerlerinde birçok yara izi olduğunun belirlendiğini ve kesin ölüm sebeplerinin otopside alınan kan ve doku örneklerinden çıkacak sonuçla belli olacağını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının müteveffaları öğlen 15.00’te tespit ettiğini ve polise 18.00 sıralarında bildirdiğini ayrıca yatakta olan cesetlere müdahale ederek zemine yerleştirdiğini ve kan izlerini temizlediğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak şüpheli olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın giymekte olduğu tişörtün üzerinde müteveffalara ait olduğuna inanılan kan lekesi tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın Taammüden adam öldürme ve adam öldürme olarak sürdürüleceğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)