Otel ve Turizm acentelerine 20 milyon TL’lik destek

Bakanlar Kurulu, Otel ve Turizm seyahat acentelerine verilecek 20 Milyon TL’lik hibeyi onayladı.

“Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında bloke edilen 20 milyon TL’lik yardım desteği, özellikle ülke turizmi içerisinde daha etkin yer almalarını da sağlamak amacıyla küçük ölçekli oteller başta olmak üzere 128 otel ve 2019-2020 yılına ait işletme belgesini alan 141 turizm ve seyahat acentesini kapsayacak.

Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilecek ve Turizm ve Çevre Bakanlığı 2020 Mali Yılı bütçe kaleminden ödenecek 20 milyol TL’lik hibe desteği, otel ve seyahat acentelerine, en kısa süre içerisinde verilmeye başlanacak.