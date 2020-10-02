ÖSYM sonuçlarını değerlendiren Ziya Öztürkler: “Yüzde 75'lik doluluk oranına ulaştık”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Ek Yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.

Sonuçlara ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, “KKTC’ye verilen kontenjanlara göre yüzde75'lik doluluk oranına ulaştık” dedi.

Geçtiğimiz yılın ilk yerleştirmesinde 8 bin 39, ek yerleştirmede ise 866 öğrenci olmak üzere toplamda 8 bin 905 öğrencinin KKTC’deki üniversitelere yerleştiğini ve verilen kontenjanın yüzde 64’ünün dolduğunu belirten Öztürkler, bu yıl ise verilen kontenjanın yüzde 75’inin doldurulduğunu belirtti.

Öztürkler, bu yıl ilk yerleştirmede 8 bin 844, ek yerleştirmede ise Bin 460 öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 304 öğrencinin KKTC’deki üniversiteleri tercih ettiğini ve verilen kontenjanın yüzde 75’lik doluluk oranına ulaştığını ifade etti.

Öztürkler, “Öğrenci Dostu Ada” projesine sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, “öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda adamıza getirmek dileğiyle, hayirlisi olsun” temennisinde bulundu.

Öztürkler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.

KKTC'ye verilen kontenjanlara göre %75'lik doluluk oranına ulaştık...