ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile görüşen Olgun Amcaoğlu: "İş birliğimiz açısından yararlı bir görüşmeydi"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ardından da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Amcaoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya gelmesinin de sonrasında bugün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir araya geldi.

KKTC’de gerçekleştirilen ÖSYM sınavlarında alınan tedbirlerin ve gerçekleştirilen sınavlardaki mevcut iş birliğinin artarak devam etmesi için gerçekleştirdikleri görüşmenin yararlı bir görüşme olduğunu ifade eden Amcaoğlu, konuyla ilgili açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Türkiye ile birlikte KKTC’de de salgın sürecinde merkezi sınavların aksamadan, başarıyla uygulanması konusunda gösterdikleri hassasiyet ve bize olan yakın ilgiden dolayı ülkem adına Prof. Dr. Halis Aygün’e teşekkür ederim.”