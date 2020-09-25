Ortaköy'deki kazada araç yan devrildi

Ortaköy'deki kazada araç yan devrildi
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Ortaköy'de öğle saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Ortaköy’de, Bilal Sıddıqui RAWALPINDI (E-26) yönetimindeki DT 383 plakalı araç ile Şht Astsb Bayram Gümüş Sokak boyunca doğu istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman durmayıp, Şht Adnan Sipahi Sokağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Şht Adnan Sipahi Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Ekin Sümer (E-29) yönetimindeki PM 529 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar 

Çarpışmanın etkisi ile PM 529 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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