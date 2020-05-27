Ormanı yakmaya çalışan zanlı cezaevine gönderildi

Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Okutan tutuklanan zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve yapılan soruşturmada bölgede çıkan diğer yangınlar ile ilgili olarak ise aleyhine bir bulguya rastlanamadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile suçun ağır bir suç olmasında dikkate alarak 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Kamalı Haber