Operasyonda ele geçirilen canlı poker masası hangi casinonun?

Girne’nin Bellapais köyünde gerçekleştirilen yasadışı kumar operasyonunda tutuklanan zanlılar bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Yasadışı kumarhaneye dönüştürülen villada, yasadışı kumar oynatan ve oynayan toplamda 11 kişi düzenlenen polis operasyonuyla suçüstü şekilde yakalandı. Aldıkları ihbarı değerlendiren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, söz konusu villanın mutfağından içeriye girerek yasadışı kumarhaneye baskın yaptı.

BU EKİPMANLAR HANGİ CASİNOYA AİT?

Operasyonun en göze çarpan kısmi ise, söz konusu villaya düzenlenen operasyonda ülkemizde faaliyet gösteren bir casinoya ait olduğu öne sürülen profesyonel bir canlı poker masalarının geçirilmiş olması. Operasyonda ele geçirilen poker fişleri ve oyun kağıtlarının da bir casinoya ait olduğu belirtilirken, yasadışı kumarhanede krupiyer olarak çalışan personelin de yine aynı casinoya ait üniformaları giydiği de ortaya çıktı.

MASA BAŞINDA YAKALANDILAR

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Enver Kasap, olayla ilgili bulguları aktardı. Kasap 7 Mayıs 2020 tarihinde saat 20.20’de Kamil Türer’e ait Acı Limon Sokak Beylerbeyi Girne adresindeki ikametgâhta yapılan aramada; bir masa etrafında Kamil Türer, Yılmaz Tülüv, Mertali Türkoğlu, Stepan Lytvyn, Nikolay Chernikov ve Yasin Demir isimli şahısların para karşılığı ve parayı temsil eden fişler karşılığında Teksas Holdem diye bilinen kumar oyununu oynadıklarının tespit edildiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA KUMAR FİŞİ, OYUN KAĞIDI VE KUMAR MASASI

Polis yapılan baskında suçüstü tutuklanan kumar oynayan zanlılar ile zanlıların kumar oynamasını sağlayan ve krupiyer olarak çalışan Ayana Sailygulova ve Denis Kiselov ayrıca ikametgâh içerisinde bulunan Galina Pozdnyakova, Tetyana Bogutenko ve Dorina Cazacu’nun tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini ayrıca evde tespit edilen birçok kumar fişi ve oyun kâğıdı ile kumar masalarının emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca kasada bulunan 8 bin TL ile 200 ABD dolarının da emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

PANDEMİ SÜRESİNCE ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI

Polis memuru Enver Kasap, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep ederken zanlı Kamil Türer’in mart ayı içerisinde 2 farklı tarihte yine yasadışı kumar oynamak ve oynatmak suçundan tutuklanarak aleyhine dava getirildiğini de belirtti.

TEMİNATLA SERBEST KALDILAR

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verirken zanlı Kamil Türer’in 3 bin TL nakit teminat yatırmasına ek olarak haftada 1 gün ispati vücutta bulunmasına emir verdi. Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, pandemi koşulları nedeniyle, kısa sürede 3’üncü kez aynı suçtan yakalanan zanlı Kamil Türer’e hürriyeti bağlayıcı teminat şartı uygun görülmediğini de belirtirken, suçun yeniden tekrarı halinde zanlının tutuklu yargılanacağının altını çizdi. Kıdemli Yargıç diğer zanlıların ise 15 günde bir ispati vücutta bulunmasına emir verdi.

KIBRIS HABERCİ