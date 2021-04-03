Önlem karşıtları Girne'de sokağa indi

Koronavirüs salgınına karşı alınan; maske, mesafe, PCR testleri ve aşılama uygulamaları, yaklaşık 30 kişilik bir grup tarafından Girne’de protesto edildi.

Protesto yürüyüşünde, “nefes alamıyoruz”, “no mask” gibi dikkat çeken pankartlar açıldı.

Protestocu grup, devletlerin ve medyanın, Koronavirüsle ilgili yalan söylediğini, böyle bir virüsün olmadığını savunuyor.

Aşı ve PCR test karşıtı grubun eylemi öncesi yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun sokakta maske takmayanlara ceza kesilmesi yönünde kararının bulunduğu ancak maskenin zararlı olduğunu düşünen protestocuların maske takmamakta özgür olduğu, ceza kesilmesi halinde, cezaya karşı “avukatlar aracılığıyla dava açılacağı” ifade edildi.

Eylemcilerin pek çoğunun protesto yürüyüşü sırasında maske takmadığı gözlemlendi.

Eylem sonrası yapılan açıklamada ise “Biz PCR testleri yaptırmak istemiyoruz. Yakında aşıyı da zorunlu kılacaklar. Bedenimize dokundurmamak, bizim Anayasal hakkımızdır” denildi.

Protestocu grubun sözcüsü, PCR testlerini dava edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs Postası