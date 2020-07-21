Önder’den “Avrupa” İçin Suç Duyurusu!

İş insanı Ali Akın Önder bugün Başsavcılığa başvurarak, Avrupa Gazetesi için suç duyurusunda bulundu.

İşte Başsavcılığa verilen yazı;

K.K.T.C. Başsavcılığına, Lefkoşa/K.K.T.C.

Sn Başsavcım, 20.07.2020 tarihli yayını ile web sitesinde Afrika, gazetesinde Avrupa yazan bu gazetenin yaptıkları artık yetmedi mi?

20 Temmuz barış ve özgürlük bayramında üstelik!

Geldiler, Kan döktüler, Aldılar… Böldüler, Kaldılar ne demektir?

Bu kışkırtmaya yönelik manşet suç değil midir?

Bu manşet beş yüze yakın şehidimize hakaret değil midir?

Bu kurduğumuz Cumhuriyete bir hakaret değil midir?

Bu bizim burada kalan ve bu ülkenin kimliğini taşıyan halkımıza bir hakaret değil midir?

Bir suçun oluşması için daha ne gerekir?

Halkını, Devletini, Milletini, Cumhuriyetini ve askerini aşağılamak için daha ne yazacak bu gazete?

Sorarım siz değerli hukukçulara…

Bu açık bir kışkırtma değil midir?

Şu aşağıda yazdıklarım doğru değil mi?

Geldiler: Türkiye Cumhuriyeti buraya garantörlük ve Kıbrıs Türklerini korumak amacıyla gelmedi mi?

Kan döktüler: Savaş esnasında ne yapacaktı Türk askeri?

Aldılar: Savaşı kazanmak suç mu?

Böldüler: Yeşil hat BM askerleri tarafından tutulan bir bölge değil midir?

Kaldılar: Kalmasalardı bu ülkede kim kalırdı?

Milletimizi bu denli kışkırtarak iç çatışma çıkartmaya çalışan bu etki ajanları suç işliyorlar Sn Savcım.

Komşusuna sesini yükseltenin bile tutuklandığı bu hukuk düzeninde bu kışkırtıcı ve bölücü gazetenin imtiyazı nedir?

Devleti ayakta tutan hukuk sistemidir ve bu insanlar resmen ülkede iç karışıklık yaratmak ve birilerine hizmet adına ülkemizi ve devletimizi karıştırmaya çalışmaktadır.

Rahmetli Ebulfez Elçibey’in dediği gibi,

“Sen Türklüğünü unutabilirsin ama düşman asla unutmaz”

Şahsım, Cumhuriyetim ve Halkım adına SUÇ DUYURUSUNDA bulunuyor gereğini en derin saygılarımla arz ediyorum.

Ali Akın ÖNDER