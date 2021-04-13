On bir ayın sultanı ilk teravih namazı ile başladı

Ramazan ayı bugün başladı...

Camilerde ramazan boyunca ibadetler seyreltilmiş ibadet düzeninde yapılmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Türk ulusunun ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı.

Tatar, mesajında “Birlik ve beraberlik ile güzelliğin, bolluk ve bereketin kapılarının açıldığı Ramazan ayında, halka ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış temenni etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının sona ereceğine ve sağlık dolu, daha aydınlık günlerin geleceğine olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Koronavirüs salgınına karşı yürütülmekte olan mücadelede başarıya ulaşmak için uygulanan tedbirlere ve hijyen kurallarına uymanın önemini belirtirken, sahur ve iftar sofralarımızda bolluk ve bereket diledi..

Din İşleri Başkanı Talip Atalay da, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazan boyunca iftar ve sahurlarda toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uyulması çağrısı yaptı.

Atalay, oruçluyken PCR testi yapılmasında bir sakınca olmadığını da belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan Ayı’nda da iftar çadırları açılamayacağından Ramazana girerken ihtiyaçlıların unutulmaması gerektiğini ifade eden Atalay, fitre miktarının ise bu yıl için asgari 40 TL olarak belirlenmiş olduğunu belirtti.