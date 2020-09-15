Ombudsman, Hekimler Sendikası’nın raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili başvurusunu değerlendirerek raporunu yayımladı.