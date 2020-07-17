Ombudsman Dizdarlı'dan Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile İlgili Açıklama

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzüklerinin eksik olduğunu kaydederek, “Tüzüklerin hazırlanması Sağlık Bakanlığı’nın yasada öngörülen işleri düzenli yürütmesine katkı koyacak” dedi.

Emine Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve bu yasa tahtında oluşturulan komitelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Emine Dizdarlı, açıklamasında şunları kaydetti:

“45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 5’inci maddesi gereğince bulaşıcı hastalıkların sürveyansı, önlenmesi ve kontrolü KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yapılması öngörülmektedir.

18 Nisan’da Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili yayımladığımız Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) raporu tahtında KKTC Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri uyarınca KKTC Sağlık Bakanlığı’nın şemsiyesi altında oluşturamadığı komitelerin en erken bir zamanda oluşturulması gerektiği hususu vurgulanmış ve söz konusu yasa kurallarının uygulanması için gereğinin yapılması tavsiye edilmiştir.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 15 Temmuz’da dairemize hitaben yazdığı yazısında söz konusu komitelerin oluşturulduğunu, keza, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin düzenli aralıklarla toplandığını, söz konusu komitenin en son 5 Temmuz’da 8 Temmuz’da toplanarak ülkeye giriş ve uygulanacak karantina koşullarını belirlediğini belirtmiştir.”

KOMİTE ÜYELERİ

Emine Dizdarlı, açıklamasında şunları da belirtti.

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin üyeleri Dr. Ali Çaygür (Başkan), Dr. Cenk Soydan, Sayın Çiğdem Çağa, Dr. Zafer Erdoğmuş, Dr. Mustafa Akansoy, Dr. Figen Gülen İnce ve Fatma Savaşkan’dır.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince oluşturulan Sürveyans Komitesi’nin üyeleri Çiğdem Çağa (Başkan), Dr. Zafer Erdoğmuş, Dr. Mustafa Akansoy, Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, Dr. Figen Gülen İnce ve Fatma Savaşkan’dır.

Söz konusu, yasa uyarınca oluşturulan Laboratuvar Komitesi’nin üyeleri Dr. Cenk Soydan (Başkan), Doğuş Elmas, Dr. Nil Ergün Eladağ, Dr. Figen Gülen İnce, Dr. Zafer Erdoğmuş, Sedef Kutlu, Eldem Albayrak ve özel olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarla ilgili Birliğin görevlendireceği bir üye veya derneklerden bir mikrobiyoloji uzmanı bir üye.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin üyeleri Dr. Cenk Soydan (Başkan), Dr. Nil Ergün Eladağ, Güley Bilgi Abatay, Dr. Selin Bardak Özcem, Fatma Savaşkan ve Dr. Figen Gülen İnce’dir.”

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzükleri eksiktir veya yapılmamıştır. Örneğin bilgi akış sisteminin çalışması, bilgi akış sistemi kapsamında yer alan bildirimi zorunlu hastalıkların listesi ve vaka tanımlarına ilişkin usul ve esaslar bir tüzükle düzenlenir” dedi.

Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında gerekli olan tüzüklerin yapılmasının Sağlık Bakanlığı’nın Yasada öngörülen işleri düzenli şekilde yürütmesine katkı koyacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 16:12