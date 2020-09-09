Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seren Aysal, Pandemi Hastanesi inşaatı sırasında bir işçinin yaşamını yitirmesinden duydukları derin üzüntüyü ifade etti; hayatını kaybeden işçiye rahmet, ailesine başsağlığı diledi ve sorumluların yargılanmasını istedi.

Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ölümlü iş kazası ile ilgili yürüteceği soruşturma sonucunda tüm sorumluları en erken zamanda yargı önünde çıkaracağına inandıklarını belirten Aysal, konunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Aysal yazılı açıklamasında, söz konusu proje ile ilgili endişelerini, uyarı ve önerilerini ilgililer ve kamuoyu ile sürekli paylaşarak kendilerini göreve davet ettiklerini hatırlattı. Aysal, tüm uyarılarına rağmen inşaatın devamında ısrar edilmesi neticesinde dün bahse konu inşaat alanında yaşanan iş kazasında emekçi Şerif Sami’nin hayatını kaybettiğini ifade ederek, sorumluların yargılanması gereken noktaya gelindiğini belirtti.

“ÖLÜMÜN KAMUOYUNA NORMALLEŞTİRİLEREK YANSITILMAYA ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Ölümlü iş kazası sonrasında sorumluların derin sessizliğe büründüğünü kaydeden Aysal, gerçekleşen ölümün kamuoyuna normalleştirilerek yansıtılmaya çalışılmasının kabul edilebilir olmadığını savundu.

“PROJE YOKKEN, İNŞAAT RUHSATI YOKKEN…”

Aysal şunları kaydetti: “Söz konusu inşaat faaliyetinin onaylanmış projesi yokken, ilgili dairelerden ve belediyeden alınmış onayları yokken, inşaat ruhsatı yokken, İSG raporu yokken ve daha birçok usulsüzlük ve yasa tanımazlık varken, Sağlık Bakanlığı’nın arazi sahibi yani işveren olduğu ve yasal olarak sorumluluğunda yürütülen bu çalışmalarda yaşanan bu elim olayla ilgili derin sessizlik anlaşılabilir değildir. Daha önceki ölümlü iş kazalarında olduğu gibi yasal sorumluluğu bulunan işverene dava okunmamışsa ve/veya hiçbir cezai ve/veya hukuki soruşturma yapılmamışsa ve buna rağmen halen daha şantiye faaliyeti devam ediyorsa o zaman hukuk devletinden bahsetmemiz de söz konusu değildir. Fasıl 96, Fasıl 82, 55/1989, 51/1995, 19/1998, 21/2005, 35/2008, 18/2012 ve diğer mevzuatın yüklediği yasal sorumluluklara rağmen onay, ruhsat, denetim, durdurma yetkisini kullanmayan makamların; yasal yükümlülüklerini yapmaktan ve/veya görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekten imtina etmesi durumunda hem gerçekleşen ölümlü iş kazası hem de ilerde olması ve/veya meydana gelmesi muhtemel zarar ziyanlardan dolayı sorumlular görevi ihmalden, temsil ettikleri kurumlarla birlikte şahsen de sorumlu olacaklardır. Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğünün ölümlü iş kazası ile ilgili yürüteceği soruşturma sonucunda tüm sorumluları en erken zamanda yargı önünde çıkaracağına olan inancımızla konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.”