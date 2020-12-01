Ölümlü kaza sanığı Şah hakkındaki karar açıklandı

Mağusa’da 2017 yılında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Erdal Erçin’e aracıyla çarpıp ölümüne neden olan İsmail Şah’ın Mağusa Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci tamamlandı.

Ölümlü kaza sanığı Şah hakkındaki karar açıklandı
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Mağusa’da 2017 yılı Temmuz ayında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Erdal Erçin’e aracıyla çarpıp ölümüne neden olan sanık İsmail Şah bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı.

“Ağır ihmal teşkil edecek ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik bir şekilde araç sürüp kaza yaparak ölüme sebep olma”, “Gerekli azami dikkat ve ihtimamı göstermeden dikkatsiz bir şekilde araç sürmek suretiyle trafik kazası yapmak” ve “Aracı ihtiyatsızca, aceleyle ve halka tehlike teşkil edecek şekilde kullanmak” davalarından yargılanan sanık Şah, suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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