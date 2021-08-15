Ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

banner32

Ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı
banner23

Esentepe – Bahçeli arasında 13 Ağustos tarihinde deniz içerisinde bulunan ve 7 Ağustos tarihinde Türkiye'nin Taşucu Limanı'ndan KKTC'ye gelmek için ayrılan 71 yaşındaki Mehmet Cengizhan Öztürk'e ait olup olmadığı değerlendirilen kimliği meçhul erkek cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis yaptığı açıklamada kimliği meçhul cesedin kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını belirtti. Cesedin kimlik tespitinin henüz yapılamamış olduğu, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Nusaybin Güzeli Kıbrıs’ın 54’üncü kelebeği...
Nusaybin Güzeli Kıbrıs’ın 54’üncü kelebeği...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18