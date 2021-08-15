Esentepe – Bahçeli arasında 13 Ağustos tarihinde deniz içerisinde bulunan ve 7 Ağustos tarihinde Türkiye'nin Taşucu Limanı'ndan KKTC'ye gelmek için ayrılan 71 yaşındaki Mehmet Cengizhan Öztürk'e ait olup olmadığı değerlendirilen kimliği meçhul erkek cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis yaptığı açıklamada kimliği meçhul cesedin kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını belirtti. Cesedin kimlik tespitinin henüz yapılamamış olduğu, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.