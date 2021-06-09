Olgun Amcaoğlu: “KKTC'den toplam 3 bin 750 öğrenci kamplara katılacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Milli Mücadele Kampları ve Ortak Kültür Kamplarının bu yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül Aylarında yapılmasının planlandığını duyurdu.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yayınladığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliği içerisinde bu yıl düzenlenecek olan kamplara KKTC'den toplam 3 bin 750 öğrencinin katılacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, 2 bin 750 öğrencinin Çanakkale Milli Mücadele Kamplarına, bin öğrencinin ise Doğa Kamplarına katılımının sağlanmasının planlandığını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, ücretsiz olan kamplara katılım başvurularının 7 Haziran, 2021 tarihinden itibaren hafta içi mesai saatlerinde yapılabileceğini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, kamplar ile ilgili başvuru kuralları ve kamp dönemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Çanakkale Milli Mücadele Kamplarına 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılında 7'nci ve 8'inci sınıfa devam eden öğrenciler katılabilecektir. Söz konusu kamplara katılacak olan öğrenci velilerinin başvuruları Okul Müdürlükleri veya Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’ne bağlı görevliler tarafından (3’üncü kattaki toplantı salonunda) kabul edilecektir.”

“KKTC'de öğrenimlerine devam eden lise öğrencileri (9.,10., 11., 12. sınıf öğrencileri) ile üniversite öğrencileri Ortak Kültür Kamplarına katılabilecektir. Başvurular Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından aynı salonda kabul edilecektir.”

“Kamplarda görev almak isteyen öğretmenlerin ise katılacakları kamp dönemi tarihleri için Okul Müdürlüklerine veya Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 19:39