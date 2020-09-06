Okulların açılması ertelendi!

Bu kararlardan bir tanesi de son günlerde Vadili, İnönü ve Akdoğan bölgelerinde yoğun yerel bulaş görülmesi ile ilgiliydi. 3 bölge ile ilgili alınan karar şu şekilde: “Son günlerde Vadili, İnönü ve Akdoğan bölgelerinde yoğun yerel bulaşın görülmesi nedeniyle 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren (07 Eylül 2020 tarihi dahil) 20 Eylül 2020 tarihine kadar (20 Eylül 2020 tarihi dahil) 14 gün süre ile düğünler, toplantılar vb. toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu bölgedeki tüm okulların açılması da 14 gün süre ile ertelenmiştir.”