Okullarda vakalar bir bir görülmeye başladı

Atatürk Meslek Lisesi, pozitif çıkan öğrencilerinin ardından temaslıların karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada pozitif çıkan öğrencinin sınıf grubunun tedbir amaçlı bu hafta okula gelmeyeceği kaydedildi.

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

“1.Test sonucu pozitif olan öğrencimizle temas edenler karantinaya alındı 2. Bulaş olma ihtimali olan öğretmen ve öğrencilerin pcr test sonuçları negatif çıkmıştır. 3. Pozitif öğrencimizin sınıf gurubu tedbir amaçlı bu hafta okula gelmeyecektir. 4. Bu konuyla ilgili tüm tedbirler okulumuzca titizlikle alınmış olup program dahilinde öğretim devam etmektedir.”