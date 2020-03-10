Okullarda flaş önlem

Okullarda flaş önlem
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Bütün ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde stajlar iptal edildi.

30 Mart 2020 yılına kadar stajların durdurulduğu öğrenildi.

Bakanlığın açıklama yapması bekleniyor.

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YORUMLAR
Çilem özkanlı
Çilem özkanlı - 1 saat Önce

Üniversiteler her ırktan iç içeyken ?????

Zekiye baş
Zekiye baş - 2 saat Önce

Üniversitelerde durum ?
Onlar insan değil mi

Çilem özkanlı
Çilem özkanlı - 1 saat Önce

Üniversite okul değilmi ? Her ırktan beraberken ?????!

Malkomx
Malkomx - 1 saat Önce

Unıversıteler ne olac ak, herkesin maske takması lazım. Yabancılar a kapı lar kapatılmalıdır. Bulas Dı koştur olmasın..

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