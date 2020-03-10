Okullarda flaş önlem

Bütün ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde stajlar iptal edildi.
30 Mart 2020 yılına kadar stajların durdurulduğu öğrenildi.
Bakanlığın açıklama yapması bekleniyor.
Bütün ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde stajlar iptal edildi.
30 Mart 2020 yılına kadar stajların durdurulduğu öğrenildi.
Bakanlığın açıklama yapması bekleniyor.
Üniversite okul değilmi ? Her ırktan beraberken ?????!
Unıversıteler ne olac ak, herkesin maske takması lazım. Yabancılar a kapı lar kapatılmalıdır. Bulas Dı koştur olmasın..
Üniversiteler her ırktan iç içeyken ?????