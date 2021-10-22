Okullarda Covid-19 Vaka Sayıları Açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Açıklanan rakamlara gore 22 Ekim itibariyle toplam 274 öğrenci, 16 öğretmen ve 5 okul personeli Koronavirüs pozitif durumda...
Öte yandan temaslı rakamlarının da açıklandığı duyuruda, 788 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 okul personelinin de temaslı durumunda olduğu ifade edildi.
Güncel rakamlar şöyle:
|
22 Ekim 2021 / OkullardakiGüncel KoronavirüsTablosu
|
Covid-19 Pozitif
|
Covid-19 Temaslı
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
İlköğretimDairesi
|
128
|
9
|
3
|
110
|
4
|
7
|
GenelOrtaöğretimDairesi
|
136
|
6
|
2
|
654
|
24
|
0
|
MeslekiTeknikÖğretimDairesi
|
10
|
1
|
0
|
24
|
3
|
0
|
TOPLAM
|
274
|
16