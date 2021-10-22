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Okullarda Covid-19 Vaka Sayıları Açıklandı

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Okullarda Covid-19 Vaka Sayıları Açıklandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara gore 22 Ekim itibariyle toplam 274 öğrenci, 16 öğretmen ve 5 okul personeli Koronavirüs pozitif durumda...

Öte yandan temaslı rakamlarının da açıklandığı duyuruda, 788 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 okul personelinin de temaslı durumunda olduğu ifade edildi.

Güncel rakamlar şöyle:

22 Ekim 2021 / OkullardakiGüncel KoronavirüsTablosu

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretimDairesi

128

9

3

110

4

7

GenelOrtaöğretimDairesi

136

6

2

654

24

0

MeslekiTeknikÖğretimDairesi

10

1

0

24

3

0

 TOPLAM

274

16
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