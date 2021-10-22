Okullarda Covid-19 Vaka Sayıları Açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara gore 22 Ekim itibariyle toplam 274 öğrenci, 16 öğretmen ve 5 okul personeli Koronavirüs pozitif durumda...

Öte yandan temaslı rakamlarının da açıklandığı duyuruda, 788 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 okul personelinin de temaslı durumunda olduğu ifade edildi.

Güncel rakamlar şöyle: