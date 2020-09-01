okullar bugün uzaktan eğitime başladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okullar, bugün uzaktan eğitime; 14 Eylül’de ise yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hey yıl Eylül ayında büyük bir heyecanla çaldıkları yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini, bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle çalacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bugün uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle video mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, “Mart ayından itibaren, kullanıma koyduğumuz egitim.mebnet.net adresinden, kendi okul ve sınıfının derslerine, etkinliklerine, sınavlarına, duyuru ve ödevlerine ulaşabilecektir. Ayrıca her okul, bakanlığımızın sağladığı hizmetlerin yanında, kendi imkan ve kabiliyetlerini kullanarak sizlerin eğitim sürecini destekleyerek, katkıda bulunacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesi, içeriklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin daha etkili kazanımlar elde edebilmesi adına öğretmenlerle birlikte çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencileri ve öğretmenleri riske atan bir karar almayacaklarının da altını çizdi.

Çavuşoğlu, “Okula dönüş süreci de fiziksel mesafeyi sağlayacak ‘Dönüşümlü Öğretim’ modeli ile planlanırken, öğrencilerin ödev, proje ve uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenmesi de sağlanacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, bu süreç içerisinde okullarda oluşturdukları pandemi kurulları ile tüm hijyen koşullarının sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, yüz yüze eğitimin başlayacağı 14 Eylül günü, tüm öğrencilere, maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını ve hijyen kurallarını anlatan uyarıcı afişlerin okullarda hazır bulundurulacağını söyledi.