Okullar 1 Eylül’de açılıyor; ‘pandemi tedbirleri’ masada

Covid-19 salgınının KKTC’de de baş gösterdiği Mart ayından bu yana boş kalan sınıfların yeniden dolmasına sayılı günler kaldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına ilişkin akademik takvimi geçtiğimiz günlerde yayımladı. Akademik takvime göre İlk ve Ortaöğretim Dairelerine bağlı okullarda kayıt işlemleri 25 Ağustos’ta başlayacak, 1 Eylül itibariyle de ders başı yapılacak.

Ancak aileler, devletin salgın karşısında okullarda ne gibi tedbirler alacağını henüz öğrenebilmiş değil…

Bu belirsiz durum, bazı iddiaların ortaya atılmasına ve yanlış bilgilerin kamuoyuna yansımasına neden oluyor.

İDDİA… “KAYIT SIRASINDA PCR TESTİ TALEP ETTİLER”

Bugün sosyal medyada yayılan bir iddiada, “okula kayıt sırasında PCR test sonucu da talep ediliyor” ifadelerine yer verildi.

BAŞARI: “BÖYLE BİR GENELGE YAYIMLAMADIK… BUNUN KARARINI BAKANLIK VERİR”

Söz konusu iddiayla ilgili İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı’ya ulaşan Kıbrıs Postası muhabiri, “Okullarda yayınladığımız böyle bir genelgemiz yok. Devlet okulları bizden habersiz böyle bir talepte bulunamaz, bunun kararını bakanlık verir” yanıtını aldı.

ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ KOMİTE OLUŞTURULDU… İLK TOPLANTI BUGÜN

Daire Müdürü Başarı, “ne gibi önlemler alınacağına dair” soru üzerine şöyle konuştu:

“Birçok senaryo ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Eğitim paydaşlarının katılım göstereceği bir komite oluşturduk, teknik kurulları da yapıldı ve bu komite ile ilk toplantımızı bugün yapıyoruz.”

“TEDBİRLERE İLİŞKİN KARARLAR, 1 HAFTA GİBİ KISA BİR SÜREDE BELİRLENECEK”

Okullarda alınacak tedbirlere ilişkin çalışmaların uzun süredir devam ettiğini, ana hatlarının ortaya çıktığını, ayrıntıları da söz konusu komitede görüşeceklerini belirten Başarı, “Tedbirlere ilişkin kararlar, 1 hafta gibi kısa bir sürede belirlenecek ve okullarla paylaşılacak” dedi.

KAYIT SIRASINDA PCR İBRAZ ZORUNLULUĞU… “KONUŞULDU AMA NETLEŞMEDİ”

Ana hatları belirlenen tedbir kararları arasında “okula kayıt sırasında PCR testi ibraz zorunluluğunun” bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Daire Müdürü şöyle devam etti:

“Evet, PCR testi zorunluluğu meselesi konuşuldu, söz edildi ama netleştirilmedi. 50 bin kadar öğrencinin bu kadar kısa sürede test yapması mümkün mü bilemem. Bu haftaki toplantılarda, bu konular netlik kazanacaktır” şeklinde konuştu.

“UMARIM 1 EYLÜL’E KADAR HER ŞEY YOLUNDA GİDER”

Okulların 1 Eylül’de açılacağını belirten Başarı, “Umarım 1 Eylül’e kadar her şey yolunda gider ve belirlediğimiz tarihte okullarımız açılır” dedi.

Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA