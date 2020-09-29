Okullar 1 Ekim de Açılıyor

1 Ekim'den itibaren Okul Öncesi (5 yaşa kadar) okullarının tam zamanlı olarak, İlkokul 1 ve 2. Sınıfların dönüşümlü olarak, İlkokul 1 ve 2. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına karar verildi.

5 Ekim 2020'den itibaren İlkokul 3-4 ve 5. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren Orta okul ve liselerin (6-7-8-9-10-11 ve 12. Sınıfların) dönüşümlü olarak başlamalarına yine 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren özel eğitim kurumları (dershane, etüt, kurs yerleri vb. kurumların) yine sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanması şartı ile açılmalarına karar verildi.

İşte okullarla ilgili uygulanacak olan kararlar

Eğitim ve Öğretim ile ilgili olarak;

• 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A) Okul Öncesi (5 yaşa kadar) okullarının tam zamanlı olarak

B) İlkokul 1 ve 2. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına

• 05 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A) İlkokul 3-4 ve 5. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına

• 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A) Orta okul ve liselerin (6-7-8-9-10-11 ve 12. Sınıfların) dönüşümlü olarak başlamalarına

3. 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren özel eğitim kurumları (dershane, etüt, kurs yerleri vb. kurumların) yine sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanması şartı ile açılmalarına

4. Üniversitelerimizin yüz yüze eğitim ihtiyacı duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına ( sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin ) uymak şartı ile eğitim yapılabilir. Ancak Ülkemize B ve C grubu ülkelerden giriş yapacak öğrenciler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır.

5. Eğitim amacı ile yapılacak taşımacılığın pandemi kuralları çerçevesinde yapılmasına

6. Okullarda ve sınıflarda uygulanacak tedbirler hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ortak hazırlamış olduğu rehber uygulanacaktır. Dönüşümlü eğitim uygulanacak sınıflarda sınıf mevcudunun maksimum 20 kişi ile sınırlandırılmasına ve sınıf düzeninin sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanacak şekilde planlanmasına

10. Çocuk oyun alanları ve parkların 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılmasına

Karar verildi