Okul Sadece, Dört Yanı Duvarla Çevrili, Üzerinde Damı Olan Yer Değildir

Başkent Lefkoşa’nın köklü eğitim kurumlarından Arabahmet İlkokulu’nun başarılı öğretmenlerinden Şerife Güneş, eğitime ara verilen bu günlerde örnek olacak bir çalışmaya imza atıyor… Şerife Güneş, Covid 19 ile mücadele kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından evde kendi imkanları ile hazırladığı dersleri, sosyal medya hesabı facebook ve Youtube’ta yayınlayarak öğrencilerine ulaştırıyor. Başlattığı örnek çalışma ile velilerin takdirini kazanan Şerife Güneş’in, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki ilkokul 4 ve 5’inci sınıfların gördüğü dersleri anlattığı videolar öğrenciler tarafından da dikkatle izleniyor. Kendi evinde hazırladığı mini sınıf ortamında, “Haydi kalem kağıtları hazırlayın, yeni video yayında” diyerek derslerini anlatmaya başlayan Güneş, her gün ayrı bir konu işliyor. Hazırladığı ders videolarının sadece Arabahmet İlkokulundaki öğrencilerinin değil ülke genelindeki birçok çocuk tarafından izlenmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Şerife Güneş, “Ülkemizin yaşadığı zor süreçte bende kendi imkanlarım ve deneyimlerim sonucu böyle bir çalışma başlattım. Öğrencilerime eğitimleri konusunda bir nebze katkım oluyorsa ne mutlu bana” dedi.





diyaloggazetesi

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 14:55