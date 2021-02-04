Okul Öncesi ve İlkokul dersleri artık BRT2’de

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesine bağlı Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları BRT2’de yayınlanmaya başlıyor.

Bu kapsamda, öğretmenler tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında yayınlanacak. Öğrencilerin, hazırlanan program dahilinde yayınlanacak destek yayınlarını BRT2 ve BRT2’nin Youtube kanalından takip edebileceği ifade edildi.