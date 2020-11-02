Öksüz'den grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin 50 Bin grip aşısının geleceğini açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Öksüz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli yaptığımız açıklamalar sonucunda GRİP AŞILARI ile ilgili mecliste bilgilendirme yaparak Türkiye'den 50bin adet aşının talep ettiklerini söyledi.

50bin adet içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde yeterli olmadığı tüm kamuoyunun taktiridir. Fakat bilindiği üzere aşılar devlete Türkiye'den gelmekte ve Türkiye'ye ilgili aşılar 1milyon 350bin adet geldiğini var sayarsak 50bin adetin gelmesi beklenen rakamlardır.

Fakat ilgili konuyu bizler önceden uyarmış ve dedik ki alternatif olarak yurt dışından ecza depolarımız aracılığı ile grip aşıları getirilsin. Bu noktada ise dövizin mevcut durumundan dolayı ecza depolarımıza geçici süreliğine mali yönden kolaylık sağlayın ki hastalarımıza ilgili aşılar uygun fiyatlarda ulaşsın. Bu bağlamda da bakanlıklar arası gerekli adımlar atılsın.

Sonuç ise bugün geldiğimiz nokta...

Peki şu andan itibaren ne yapılmalı?

-Gelecek olan aşıların nerede ve kimlere yapılacağının organizasyonu yapılmalı.

-Aşıların ülkemize bir an önce gelmesi için DEVLET otoritesince tüm girişimler acilen hızlandırılmalıdır.

-Özel eczanelere gelecek olan sınırlı sayıda ki aşıları risk gurubunda olan kişilere öncelik tanınarak verilmesi için eczacılarımıza acilen bakanlık tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

-Ülkemizde bir an önce ilaç takip sistemi artık hayata geçirilmelidir.

-Aşılama programları artık bu vesile ile ülkenin geneline yayılarak devlet politikası haline gelmesi gerekmektedir.

-Ecza depolarımıza aşılar konusunda maliyeden gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

Ve son olarak ;

Biz eczacılar ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak bugüne kadar her ne kadar bir defa bile hiçbir konu da talebimiz olmadan fikrimiz sorulmamasına rağmen yine hasta sağlığı adına elimizden geleni bakanlığımız ile yapmaya hazırız.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 14:25