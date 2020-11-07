Öksüz'den flaş grip ve zatürre aşısı açıklaması

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “grip aşılarımız henüz daha eczanelerimize gelmemiştir.

Fakat Zatürre aşıları hafta başı itibari ile ada geneli özel eczanelerimizde satışa sunulmak üzere hazır olacaktır” dedi.

Öksüz açıklamasında şöyle dedi;

Kamuoyunun bilgisine;

Grip aşılarımız henüz daha eczanelerimize gelmemiştir.

Fakat Zatürre aşıları hafta başı itibari ile ada geneli özel eczanelerimizde satışa sunulmak üzere hazır olacaktır.

Doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda ilgili aşı için kendinize en yakın eczacınıza başvurabilirsiniz.

Sağlıklı günler dilerim.