Okan Erdemsiz görevine başlamadan bitirdi

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın LAÜ Mütevelli Heyeti üyeliğine atadığı Okan Erdemsiz, bu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Okan Erdemsiz, görevinden istifa ettiğini, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, şöyle duyurdu:

“Ben YDP Kurucu üyelerindenim. Amacım Ülkeme ve halkıma hizmet etmektir. Bu Çerçevede şahsi hiç bir makam, mevki ve ikbal beklentim yoktur. Bu güne kadarki çalışmalarım hep bu anlayışla olmuştur. Bu çalışmalarımı ve anlayışımı takdir eden Sayın Genel Başkanım, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı beni LAÜ Mütevelli heyetine Üye olarak atamayı uygun görmüştür. Bu Atama Beni ve Ailemi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Ancak Geride kalmış talihsiz bir olayı öne çıkararak şahsımı, ailemi. Sayın Genel başkanımı, partimi ve yol arkadaşlarımı tartışma ve rencide etme girişimlerini üzülerek görmekteyim. Bana sahip çıkan, yanımda olan, başta Ailem, Sn Genel Başkanım ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar, LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden affımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.”