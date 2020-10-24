Oğuzhan Gül'ün ölümünden sorumlu tutulan zanlı Şanverdi 3 gün tutuklu kalacak

Karaoğlanoğlu'nda motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Şanverdi Girne'de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Oğuzhan Gül'ün ölümünden sorumlu tutulan zanlı Şanverdi 3 gün tutuklu kalacak
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Karaoğlanoğlu'nda dün akşam motosiklet ile aracın çarpışması sonucu Oğuzhan Gül'ün hayatını kaybettiği kazadan sorumlu tutulan Mehmet Şanverdi bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, yürütülen soruşturma nedeni ile zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis, 23 Ekim 2020 tarihinde saat 23.20 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı Mehmet Şanverdi’nin  yönetimindeki LF 237 plakalı Mazda Demio marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun kuzey kısmında bulunan Heybe Restoran'a ait park yerine dönüş yapmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten aşırı süratle ve dikkatsizce gelmekte olan Girne'de sakin Oğuzhan Gül’ün yönetimindeki JZ 055 plakalı Suzuki GSXR600 marka 600 CC motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.

Polis, kaza sonucu yaralanan JZ 055 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklayan polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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