Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. oğuz mesajında; ‘Türk milleti için özel bir anlam ve önemi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutluyoruz.
Oğuz:"30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutluyoruz"
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. oğuz mesajında; ‘Türk milleti için özel bir anlam ve önemi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutluyoruz.
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