Oğuz:"30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutluyoruz"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. oğuz mesajında; ‘Türk milleti için özel bir anlam ve önemi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutluyoruz.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

oğuz mesajında; ‘Türk milleti için özel bir anlam ve önemi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadele neticesinde, Anadolu düşman işgalinden kurtarılmış, Türk ulusu bağımsızlığına ve egemenliğine kavuşmuştur. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.’ dedi.