Oğuz: “Şimdiye kadar karantina merkezlerine 120 milyon TL ödedik”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, şimdiye kadar karantina ücretlerine 120 milyon TL ödendiğini açıklayarak, bileklik uygulamasının yeniden gündemde olduğunu aktardı.

Oğuz, “Şu anda biz açılabiliyorsak, bu karantina yöntemini yaptığımız için…” diyerek, diğer ülkelerde farklı uygulamaların olduğunu ancak KKTC’de ev karantinasının başarılamadığını ifade etti, sebebinin ise denetim eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

“En etkili yöntem kişilerin kendi inisiyatifi değil karantina sistemi yapmak” ifadelerini kullanan Oğuz, bu sağlık desteğinin bugünkü açılma için yapılan bir yöntem olduğuna işaret etti. Oğuz, şu anda devletin öğrencilerin ve temaslıların karantina ücretini ödediğine de dikkat çekti.