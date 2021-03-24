Acil Durum Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Oğuz Köse "Konu yemek değil, konu mesleki onurumuz"

Verilen kahvaltının fotoğrafını paylaşan Köse, şöyle devam etti:

“Verdik diye öğünülen sabah kahvaltısı mı bu! Hasta yoğunluğundan birçok zaman bizim yemek yemeye fırsatımız olmuyor. Sabah kahvaltısını öğlen, öğlen yemeğini gece yiyebiliyoruz. Ve saat 11.00 Ben 5 dakika fırsat buldum ayaküstü kahvaltımı yapıp hastalarıma dönmek zorundayım… Karantinada servislerinde fedakarca, korkusuzca günde 17 18 saat çalışan ekibi ‘kahramanları’ Bir kap yemek için kavga çıkaran kişiler olarak halka lanse edenleri Allah’a havale ediyorum…”

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 16:02