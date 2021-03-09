Oğuz: “Giderleri ödemek için bir kaynak bekleyişimiz var”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan ’14. Saat’ programına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oğuz, 1500 TL destek ödemeleri kapsamında 58 bine yakın kişinin başvuru yaptığını ifade ederek, toplamda 80 milyon TL civarı bir ödeme gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü belirterek, “Ne zaman ödeneceği kaynakla ilgili. Hemen ödenmesi gerekiyor, ödenmediği zaman da amacından şaşıyor… Ne kadar erken ödenirse o kadar iyi. Kaynağı bulacağız…” dedi.

“MALİYENİN GELİRLERİNDE GEÇEN AY BİR DÜŞÜŞ OLDU”

Koronavirüs destekleri haricinde ödenmesi zorunlu olan krediler olduğuna dikkat çeken Oğuz, maliyenin gelirlerinde geçen ay bir düşüş olduğunu, bir kısım daha düşüş olabileceğini söyledi.

“DENGELİ BİR ŞEKİLDE İLERLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Giderlerde önceliğin sağlık olduğunu aktaran Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Devletin ve diğer kurumların da talepleri var… Dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE AÇIĞI 980 MİLYON TL…

Şu anda yaklaşık olarak 980 milyon TL bütçe açığı olduğunun altını çizen Dursun Oğuz, “Bu ay içerisinde gelmesi beklenen bir kaynak var. Genel çerçevede bir katkı talebimiz var, rakam söylemek istemiyorum, sonra 'bunu istedi, bunu aldı' gibi oluyor, olmasın…” diyerek, giderlerin ödenmesi kapsamında bir kaynak bekleyişi olduğuna vurgu yaptı.

ÖĞRENCİLERİN KARANTİNA ÜCRETLERİNDE, YURTLAR VE OTELLER DEVLETE İNDİRİM YAPTI

Yükseköğretimde mezun konumunda olan öğrencilerin ülkeye gelişlerinin devam ettiğini belirten Oğuz, öğrencilerin karantina ücretlerinde indirim yapıldığını, hem yurtlar hem de otel sahipleri tarafından bu ücretlerde indirim yapıldığını aktardı.

“YAKLAŞIK 24 OTEL KARANTİNA MERKEZİ”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, karantina otellerinin sayısının yaklaşık olarak 24 civarında olduğunu, temaslıların karantinalarının ve Koronavirüs pozitiflerin ayrı yerlerde kaldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla, ihtiyaca göre yurt ve otel sayılarının arttığını dile getirdi.

Kıbrıs Postası