Oğul Tibuk’a karantina kıyağı

Tibuk’un özel uçakla adaya geldiği ve normalde devletin kontrolünde bir karantina merkezinde 14 gün tutulması gerekirken, kendisine tanınan ayrıcalıkla, elini kolunu sallayarak adaya giriş yaptı ve otele gitti.

Covid 19 virüsü salgını tedbirleri çerçevesinde adaya gelen tüm yolcuların devletin kontrolündeki karantina merkezlerinde 14 gün tutulduğu ve bu uygulama yurtdışında okuyan öğrencilere istisnasız uygulanırken, Besim Tibuk’un oğluna neden bu ayrıcalığın detayları da ortaya çıktı.

Oğul Tibuk, yanına aldığı 90 Bin Euro’luk test kiti ile ülkeye giriş yaptığı ve yetkililerin bu bağış karşılığında ona ayrıcalık tanındığı öğrenildi.

Oğul Tibuk’un bir polis ve bir de Sağlık görevlisi nezaretinde babasının oteline götürüldüğü ve öğrenciler gelirken karantina oteli yapılamayan Merit Otelleri, bu sefer Besim Tibuk’un oğlu için resmi karantina oteli haline getirildi ve Tibuk’un karantina süresini orada geçireceği öğrenildi.

Kıbrıs postası