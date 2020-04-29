Oğul Tibuk’a karantina kıyağı

Özel uçakla dün akşam adaya geldiği tespit edilen Merit Oteller Grubu veliahtı Murat Besim Tibuk’un özel bir ayrıcalıkla ülkeye getirildiği ve kimseye uygulanmayan bir yöntemle babasının otellerinden birisine gitmesine izin verildiği öğrenildi.

Oğul Tibuk’a karantina kıyağı
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Tibuk’un özel uçakla adaya geldiği ve normalde devletin kontrolünde bir karantina merkezinde 14 gün tutulması gerekirken, kendisine tanınan ayrıcalıkla, elini kolunu sallayarak adaya giriş yaptı ve otele gitti.

Covid 19 virüsü salgını tedbirleri çerçevesinde adaya gelen tüm yolcuların devletin kontrolündeki karantina merkezlerinde 14 gün tutulduğu ve bu uygulama yurtdışında okuyan öğrencilere istisnasız uygulanırken,  Besim Tibuk’un oğluna neden bu ayrıcalığın detayları da ortaya çıktı.

Oğul Tibuk, yanına aldığı 90 Bin Euro’luk test kiti ile ülkeye giriş yaptığı ve yetkililerin bu bağış karşılığında ona ayrıcalık tanındığı öğrenildi.

Oğul Tibuk’un bir polis ve bir de Sağlık görevlisi nezaretinde babasının oteline götürüldüğü ve öğrenciler gelirken karantina oteli yapılamayan Merit Otelleri, bu sefer Besim Tibuk’un oğlu için resmi karantina oteli haline getirildi ve Tibuk’un karantina süresini orada geçireceği öğrenildi.

Kıbrıs postası

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YORUMLAR
Pembe cin
Pembe cin - 8 saat Önce

Adam test kiti getirmiş kendine de yaptırmış büyük ihtimal. Varsın kendi otelinde garantinasini geçirsin. İyilik et kele gitsin öğünsün ele, herkesi memnun
Edemezsin.

Silahsiz kuvvet
Silahsiz kuvvet - 7 saat Önce

Yani dersinizki bi tek tibuk ailesine yapildi bu ayrim ?

Sonbil çelebi
Sonbil çelebi - 7 saat Önce

Bunların dişi yalnız gariban pilelileri keser gelsinler gorsunler Larnaka özel ayricaliklara sahip KKTC VATANDAŞLARI ILE DOLU

Ali Sayın
Ali Sayın - 3 saat Önce

90.000 Euro kitle gelip devlete bağışlayan herkes gitsin evinde geçirsin karantina sürecini. 1 kişi, 5000 kişinin kitini karşılıyor demektir bu. Böyle 50 kisi olsa, 250.000 test yapılır bu ülkede.

Şifa gökhan
Şifa gökhan - 2 saat Önce

Evlattır kim ne derse desin tabikide getirecek imkan adamın imkanı kim ne karışır

Zeynep Açıkgöz
Zeynep Açıkgöz - 38 dakika Önce

Nasıl geldiğinde değilim ben. Fakir halka ve kimsesizlere şu zor günlerde maddi veya gıda yardımı yaptıklarını duyamadım

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