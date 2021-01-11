Oğul Canaltay’dan, UBP’li üç isme: “FETÖ’cü, korkak, kaçakçı”

Resmiye Canaltay’ın oğlu Derviş Canaltay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderisinde, UBP’li üç ismi hedef alarak, “FETÖ’cü, korkak ve kaçakçı” ithamlarında bulundu, sonra söz konusu paylaşımını kaldırdı.

Kulislerde, Derviş Canaltay’ın bu sözleri, üstü kapalı bir şekilde; Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun ve Zorlu Töre’ye ithafen yazdığı konuşuluyor.

Canaltay, önce paylaştığı, sonra kaldırdığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu memleket; 2 bin 800 oy alıp destekçilerini korkup satanlara, ne FETÖ örgütüne destek verip hacı olanlara ne de puro kaçakçılarına kalacak… Hodri meydan … Seçimde görüşmek üzere.”