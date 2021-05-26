Oğul Adalı; umutlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ve kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarının ardından oğlu Cüneyt Adalı, “Bu açıklamalar ve itiraflardan umutlu değiliz. 25 yıldır bu kişileri, ilişkileri zaten biliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Bu işi araştırın’ derse umutlanırız” dedi.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'a konuşan Kutlu Adalı’nın oğlu Cüneyt Adalı, Sedat Peker'in iddiaları ve Atilla Peker'in ifadesi sonrasında aile olarak konuşmak istemediklerini söylerken, “Şu ana kadar yapılan açıklamaları, itirafları kaale almıyoruz. Bunlar bizi umutlandırmıyor. Çünkü biz zaten 25 yıldır bu isimleri, bu ilişkileri biliyoruz. Burada acı olan 25 yıl hiç harekete geçilmemesi” dedi.

Cüneyt Adalı “Şayet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Bu işi araştırın’ derse o zaman umutlanırız. Çünkü Türkiye’de her şey ona bağlı. Onun bunu söylemesi ve harekete geçirmesi lazım" ifadelerini kullandı.