Öğretmenler Sendikasında Deprem!

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Öğretmenler Sendikasında Deprem!
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası  (KTOEÖS) yönetimindeki 6 ismin, sendikadaki görevlerinden istifa ettikleri iddia edildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’nın ulaştığı sendika başkanı Tahir Gökçebel, “Evet, istifa ettim ama bu konuda açıklama yapmak istemiyorum. Bu, sendika içindeki konularla alakalı” dedi.

Gökçebel, diğer 5 ismin de istifa edip etmediğine ilişkin soru üzerine, “Bilmiyorum, istifa edip çıktım” yanıtını verdi.

Sendika tarafından üyelerine gönderildiği iddia edilen bir mesaj, şu sıralar sosyal medyada yayılıyor.

KTOEÖS’den sendika üyelerine atıldığı ifade edilen mesaj şöyle:

“Değerli arkadaşlar, sendikamızda son zamanlarda yaşanan bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Ahmet Karaoğulları, Cemil Cahit Ensari, Selma Eylem, Tahir Gökçebel, Rıfat Can ve Erkan Bulak sendikanın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdir. Bilginize sunulur.”

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