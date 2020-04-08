Öğretmenler kolonya üretti

Öğretmenler kolonya üretti
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Türk Maarif Koleji öğretmenleri, korona ile mücadelede hastane çalışanları ve elzem görev yürütenler için kolonya üretiyor.

TMK Kimya Laboratuvarı’nda üretim kolonyalar öğretmenlerin sağlık personelleriyle dayanışmasını gösteriyor. Bu zor günlerde öğretmenler de evlerinde kalmayarak gerek kolonya gerekse göz siperi üretmine katkı yaparak çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyor.

Üretilen kolonyalar başta sağlık personeli olmak üzere diğer zorunlu görev yapılan yerlere dağıtılacak.

Para ile satılmayacak olan kolonyanın üzerinde öğretmenlerden de bir mesaj var: Evde gal Golonya 80 derece kullan

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 13:43
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YORUMLAR
Özkan Tülbentçi
Özkan Tülbentçi - 2 saat Önce

ELLERİNİZE SAĞLIK.
16 YIL ÕĞRETMEN OLARAK ÇALIŞTIĞIM BU OKULDAKİ FAALİYET
ÏÇİN MESLEKTAŞLARIMI KUTLARIM

Meryem cobanoglu
Meryem cobanoglu - 1 saat Önce

Bu kadar da batirmayin isterseniz Lodra yi. Her devletin iyi ve kötū tsrafları oluyor. Ne demek londra yardim etmiyor. Annemler de kibrisli turk ve ilaclari eve kadar gelmektedir. Londra ya misafir gelmislerse ve vatandas degilse tabi ki biraz zorluk yasarsin. Ingilizi kotuleyip duruyorlar sonra da dönūp dolaşìp londra ya geliyorlar. Kibris devletine de gelince, o da tabi ki her seyi dogru yapmiyor fakat bu da normal birsey hic birsey mukemmel olamaz bazen gercekten elinden geleni yapiyor halkina bazense en būyūk ozelligi olan torpilciligi oynuyor. Napacan bu da kibris. Boyle geldik boyle gidecegiz.

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