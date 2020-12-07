Öğrencilerin beklediği haber geldi

Öğrencilerin beklediği haber geldi
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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerekli kaynağın bulunduğunu ve ülkeye gelecek yerli ya da yabancı tüm öğrencilerin ücret ödemeden karantinaya gireceğini, ödeyen varsa ise parasının iade edileceğini açıkladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis’te yaptığı konuşmasında, Maliye Bakanlığı’nın gerekli kaynağı bulduğunu ve birazdan Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni bir notam yayımlayacağını, yerli ya da yabancı; tüm öğrencilerin ücretsiz bir şekilde karantinaya gireceklerini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, “Tek bir öğrenciden para alınmayacak. Eğer ödeme yapan varsa, parası iade edilecek” dedi.

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