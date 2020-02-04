Öğrencilere Ercan'da hoş olmayan muamele

“Öğrenci Muhaceret” işlemlerinin uzaması ya da beklemeyi gerektiren “aksaklık” durumlarında Ercan Havalimanı’nda bir nezarethanede bekletilen üniversite öğrencileri, “bir mülteci görünümünde” adeta esir kampında tutuluyor.

Ülkenin en önemli girdi kaynaklarından birisi olan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler muhaceret işlemleri tamamlanmadığı için insani olmayan koşullarda, mikrobun kol gezdiği ortamda tutuluyor. Muhaceret işlemleri henüz tamamlanamayan öğrenciler, ayrıca bütünleme sınavlarına giremediği için derslerden kalma endişesi yaşıyor ve suçlu olmadıklarını, terörist olmadıklarını belirterek, suçlu gibi tutulduklarına dikkat çekiyor.

Nezarethanede tutulan bir öğrenci konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşarak, 27 saattir orada tutulduğunu, kimsesinin kendileri ile ilgilenmediğini belirtti.

Daha önceden mültecilerde de karşı karşıya kalınan gayr-i insani koşullarda bekletme, bu defa da üniversite öğrencilerine uygulanmaya devam ediyor. Tıpkı bir suçlu gibi tutulan öğrenciler hükümetin en temel haklardan biri olan; eğitim hakkını engellediğini belirtiyor.

Öğrenci muhaceret işlemleri için ülkeye girişine izin verilmeyen öğrenciler, Ercan Havalimanı’nda Muhaceret Ofisi’nin yanındaki nezarethanede insani ve hijyenik olmayan yerlerde tutuluyor.

Ayrıca öğrenciler, ücretlerini ödemelerine rağmen, muhaceret işlemleri tamamlanmadığı için bütünleme sınavlarına giremiyor ve derslerden kalma korkusu ile karşı karşıya kalıyor.